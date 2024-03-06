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Фигуристка Медведева рассказала о подготовке к шоу-турниру «Русский вызов»

Фигуристка Медведева подтвердила, что примет участие в «Русском вызове»

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РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева подтвердила, что будет принимать участие в шоу-турнире «Русский вызов», который пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

При этом спортсменка уточнила, что ее постановка пока не готова. По ее словам, для выступления только начали искать музыку и шить платье.

«Так получилось, что в этом году придется очень быстро ориентироваться по поводу постановки. Я сейчас нахожусь в Сочи, приеду в Москву, будет много работы. Так что программу будем ставить на ночных льдах», — сказала фигуристка.

Жеребьевка «Русского вызова» запланирована на 7 марта. В 2024 году призовой фонд соревнований составит 15 млн рублей. В них также примут участие Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и другие фигуристы.

В середине февраля сообщалось, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Сольному номеру Медведевой подпевала Zivert с композицией «Многоточие», а парную программу с Александром Энбертом фигуристка откатала под кавер хита Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» в исполнении Анатолия Цоя.

Ранее Медведева рассказала, что верит в футбольное «Динамо».

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