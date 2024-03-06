Кейн отреагировал на выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал выход своего клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявив, что команда выступила отлично, передает Би-би-си..

«Идеальный вечер для нас. Мы проиграли в первом матче, и сегодняшняя игра, очевидно, была очень важна. Мы выступили отлично. Было очень приятно забить дважды», — сказал Кейн.

В ответном матче 1/8 финала «Бавария» разгромила римский «Лацио» со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, набрав 54 очка. Лидирует в чемпионате «Байер», имея в активе 64 балла.

«Лацио» в чемпионате Италии идет на девятом месте, набрав 40 очков. Лидирует в турнире «Интер» (72).

Ранее «Бавария» на последних минутах вырвала победу в Бундеслиге.