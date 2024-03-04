Семака упрекнули в потере очков «Зенитом» в игре со «Спартаком»

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичев считает ничью «Зенита» со «Спартаком» тренерской потерей очков. Его слова передает Metaratings.

«Плохую шутку с ними сыграло то, что все перед матчем утверждали о том, что игра сложится в пользу петербуржцев. В таких матчах, когда что-то не получается, нужно, чтобы главный тренер сделал правильные ходы. Я этого вчера от Сергея Богдановича не увидел. Считаю, что это тренерская потеря очков.

Если он видит, что игроки выглядят плохо и не реагируют на его слова, то нужно менять их или вообще не ставить в старт», — сказал Кузьмичев.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» 0:0 в рамках 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для сине-бело-голубых это четвертая ничья в сезоне.

После этого матча у подопечных Сергея Семака стало 37 набранных очков. Они по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице и отстают от «Краснодара», который также сыграл вничью, на два очка. Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

В следующем туре «Зенит» в Екатеринбурге сыграет с «Уралом».

Ранее «Балтика» сыграла вничью с «Сочи» в матче РПЛ.