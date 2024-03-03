«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В начале первого тайма счет открыл игрок «Юнайтед» Маркус Рашфорд. Через десять минут после начала второго тайма Фил Фоден сравнял счет. На 80-й минуте Фоден сделал счет 2:1. Уже в компенсированное время Эрлинг Холанд уставил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 62 очка. На первой строчке располагается «Ливерпуль», имея в активе 63 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», набрав 58 баллов.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем», встреча состоится 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном». Игра пройдет 9 марта. Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял третье место, отстав от «Сити» на 14 очков.

Ранее Федор Смолов отказал клубу АПЛ.