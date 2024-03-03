В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости

В эти минуты проходит матч первого круга Кубка Гагарина меду петербургским СКА и нижегородским «Торпедо». Встречу посетило 23 996 зрителей, что является новым рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для матчей в закрытых помещениях, передает «Чемпионат».

«Торпедо» после двух периодов ведет со счетом 2:1. Нижегородцы ведут в серии со счетом 1:0.

1 марта в Санкт-Петербурге СКА разгромно уступил «Торпедо» со счетом 2:5. К восьмой минуте гости вели со счетом 2:0. Затем команды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. В самой концовке встречи нижегородцы воспользовались отсутствием вратаря в воротах СКА и дважды поразили ворота петербуржцев.

На 10‑й минуте второго периода в борьбе у борта защитник «Торпедо» Конюшков применил подсечку против форварда СКА Рендулича. Игрока СКА увели в раздевалку. Конюшков не был наказан даже двухминутным штрафом.

Ранее игрок СКА получил множественные переломы в стыке с защитником «Торпедо».