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ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева

ЦСКА объявил о назначении Дзагоева селекционером клуба

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РИА Новости

ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Алана Дзагоева в качестве селекционера.

«Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

С возвращением домой, Алан!» — сказано в заявлении.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

Ранее Глушаков признался, что его трижды звали в «Зенит».

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