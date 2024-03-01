Экс-тренер сборной России объяснил неудачность календаря РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сожалеет из-за неудачного календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) на стартовом отрезке 2024 года.

По его мнению, было бы разумнее расположить принципиальные противостояния команд из верхней части турнирной таблицы на более позднее время.

«Конечно, соскучился по футболу, без него как будто бы чего-то не хватает. С нетерпением жду стартовых игр, чтобы понять, как все выстроилось в командах за время паузы. Я с сожалением всматриваюсь в календарь — футболисты будут много бегать, много стараться, может быть что-то выстроено в плане тактики, но с точки зрения игровой и психологической подготовки жаль, что с самого начала нас ждут такие матчи как «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Локомотив». Очень бы хотелось такие игры наблюдать спустя три-четыре тура после возобновления чемпионата, чтобы команды успели вкатиться и по-настоящему привести себя к наивысшему уровню готовности. А так как этого нет, то будет много единоборств, потерь и суеты — разумных действий будет не хватать. Но хотелось бы ошибиться», — заявил Игнатьев.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет завтра, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Динамо» и «Локомотив» встретятся 3 марта на «ВТБ Арене», этот матч начнется в 16:30 мск.

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