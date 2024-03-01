Бывший футболист «Краснодара» назвал причину, по которой команда может уступить «Рубину»

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за время своей профессиональной карьеры в санкт-петербургском «Зените», московском «Спартаке» и «Краснодаре», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о перспективах лидирующего в Российской премьер-лиге «Краснодара». По мнению Деменко, на команде Владимира Ивича может сказаться отсутствие в первых играх из-за дисквалификации лучшего нападающего Джона Кордобы.

«Краснодар» никого не потерял – это важно. Но, как бы мы к этому ни относились, первые туры пропускает нападающий Джон Кордоба, поэтому «Рубин» может доставить проблемы. Понятно, «Краснодар» сейчас фаворит, но это возобновление сезона после сборов. Мы видели, как «Краснодар» зимой играл некоторые матчи, они давались тяжело. Да, там были нагрузки, но российский чемпионат непредсказуем. Будет интересно понаблюдать, тем более «Краснодар» встречается с «Рубином», зная, что «Зенит» играет со «Спартаком» и тоже запросто может потерять очки», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» набрал в первой части сезона 38 очков за 18 туров и возглавляет турнирную таблицу. Идущий на втором месте «Зенит» отстает на два балла. У занимающего третью позицию московского «Динамо» есть 32 очка в активе.

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