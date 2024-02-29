Быстров грубо высказался в адрес руководства «Спартака» из-за Джикии

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал руководство красно-белых из-за ситуации с продлением контракта защитника Георгия Джикии с клубом. Его слова передает Sport24.

«Мне смешно наблюдать за ситуацией с контрактом Джикии. Смешит и то, как ведет себя клуб, и как сторона игрока — ни «бе», ни «ме». Все в открытую высказывают недовольство, и клуб никак не реагирует. Вы либо занимаете конкретную позицию, либо дрочите», — заявил Быстров.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Контракт Джикии с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль.

Ранее РПЛ запретила «Спартаку» проводить матч на «Лукойл Арене».