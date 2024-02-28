Аршавин назвал лучший трансфер «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил трансферную кампанию сине-бело-голубых этой зимой. Его слова передает Sport24.

«Зенит провел хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро. Может ли он стать новым Малкомом? Не знаю, но потенциал у него большой», — сказал Аршавин.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов. «Зенит» расстался с Алексеем Суторминым и Дмитрием Чистяковым (оба в аренде).

18-летний Педро ранее выступал за «Коринтианс». Также он защищает цвета молодежной сборной Бразилии.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее первый тренер Дзюбы заявил, что новичок «Локо» может завершить карьеру Дзюбы.