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Легенда ЦСКА объяснил важность удачного рестарта РПЛ

Легенда ЦСКА Масалитин заявил о важности удачного рестарта сезона для команд РПЛ

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в оставшихся матчах сезона в чемпионате России каждая команда должна постараться проявить максимум возможностей.

По его словам, время до окончания чемпионата пролетит очень быстро.

«От старта сезона будет зависеть много почти для всех — и вверху, и внизу таблицы. «Сочи» и «Балтика» сделали много приобетений. Матч «Динамо» — «Локомотив» может стать определяющим в борьбе за бронзу. Надо посмотреть, как команды подготовились, восприняли на сборах тренерские концепции. Через два-три тура станет ясно, у кого что получается. Понятно, что все с победы стартовать не могут, будут те, кто довольны, и те, кто нет. 12 туров — очень короткая дистанция, можно быстро провалиться вниз по таблице и не успеть выбраться», — заявил Масалитин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее стало известно, в каком случае «Спартак» избавится от Гильермо Абаскаля.

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