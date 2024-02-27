От матча «Зенита» и «Спартака» ожидают драк и потасовок

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает высокого накала страстей в центральном матче 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Зенит» — «Спартак» — один из ключевых матчей, но не определяющий. Понятно, что игра будет сложная, первая после зимнего перерыва, все хотят себя проявить — в первую очередь, игроки. Мы помним, как часто в матчах между этими командами случаются удаления, грубая игра, потасовки, драки — думаю, что к этому надо готовиться. Команды непримиримые, будет жарко», — заявил Масалитин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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