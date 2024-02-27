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Стало известно, почему Глушаков не прошел просмотр в «Ростове»

Тренер Гладилин заявил, что Глушаков не был нужен «Ростову» как игрок основы

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РИА Новости

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о причинах, по которым экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков этой зимой не прошел просмотр в «Ростове». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что тренерский штаб команды не рассматривал 37-летнего футболиста как игрока основы.

«Как игрок основного состава он не был нужен. Играющим тренером его брать? Тогда его надо выпускать, потому что сидеть в запасе или играть понемногу, наверное, неправильно. Валерий Карпин и Виктор Онопко — очень опытные, сами долго играли и прошли то, через что сейчас проходит Глушаков, они все понимают. Думаю, они пришли к какому-то решению. Он не усилит «Ростов», — считает Гладилин.

Во вторник, 27 февраля, стало известно, что Глушаков продолжит карьеру в армянском «Урарту». Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место, набрав 35 очков. На первом месте идет «Пюник», имея в активе 48 баллов.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил переход Глушакова в «Урарту».

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