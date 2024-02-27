В Италии раскритиковали игрока «Аталанты» Миранчука

Итальянский СМИ критично отнеслись к игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Миланом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«В этот раз был гораздо меньше вовлечен в командную игру, чем обычно. Выдал всего две длинные передачи, не создавал остроты и не бил по воротам», — написала газета La Gazzetta dello Sport.

Издание поставило Миранчуку за матч оценку 5.5. Столько же российский футболист получил от газеты Corriere dello Sport, журналисты которой отметили, что российский футболист никак не влиял на ход текущего поединка, хотя много двигался.

Матч прошел 25 февраля в Милане и завершился со счетом 1:1. Миранчука на 63‑й минуте заменил Джанлука Скамакка.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. Он был признан лучшим игроком команды по итогам января.

«Аталанта» набрала 46 очков после 25 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Аршавин одной фразой описал игру Миранчука с «Миланом».