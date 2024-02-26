Быстров обвинил «Спартак» в халатности к легендам клуба

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров в интервью «РБ Спорт» обвинил руководство московского «Спартака» в халатном отношении к легендам клуба.

По его словам, он не откажется от работы в стане красно-белых, если получит подобное предложение, однако сам факт приглашения в клуб он считает маловероятным.

«С удовольствием пойду в любой клуб. Что буду делать, если позвонят из «Спартака»? Они [Егора] Титова и [Дмитрия] Аленичева не могут позвать – настоящих легенд клуба, которые разбираются в футбольной работе», — заявил Быстров.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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