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В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости

В КХЛ установлен новый рекорд средней посещаемости матчей регулярного чемпионата

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) побит рекорд средней посещаемости матчей регулярного чемпионата четырехлетней давности. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По итогам регулярного сезона-2023/24, в среднем каждую игру посетили 6622 зрителя. Это достижение превысило на 130 человек посещаемость сезона-2019/20, когда в среднем на матч приходило по 6492 болельщика.

По общей посещаемости этот чемпионат стал четвертым в истории КХЛ — в общей сложности на трибунах побывали 5 178 246 человек. Рекордный показатель был установлен в сезоне-2014/15, когда регулярный чемпионат посетили 5 395 035 зрителей.

Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина 2024 года стартует 29 февраля. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Впервые в истории КХЛ в розыгрыше плей-офф 2024 года будет применена перекрестная система — после первого раунда каждая команда, играющая в Западной конференции, получит в соперники команду из Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА избежал встречи со СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

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