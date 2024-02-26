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ЦСКА избежал встречи со СКА в первом раунде Кубка Гагарина

Стали известны все пары плей-офф первого раунда Кубка Гагарина — 2024

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился регулярный чемпионат.

По итогам сезона, в котором каждая команда провела по 68 матчей, стали известны четвертьфинальные пары Восточной и Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. На Западе в первом раунде московское «Динамо» встретится с одноклубниками из Минска, петербургский СКА сыграет против нижегородского «Торпедо», ярославский «Локомотив» сойдется с московским ЦСКА, а столичный «Спартак» разыграет место в следующей стадии с череповецкой «Северсталью».

На Востоке магнитогорский «Металлург» сыграет против хабаровского «Амура», омский «Авангард» поборется за проход в следующий раунд в противостоянии с тольяттинской «Ладой», уфимский «Салават Юлаев» сыграет против челябинского «Трактора», а казанский «Ак Барс» разыграет место в следующем раунде с екатеринбургским «Автомобилистом».

Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина 2024 года стартует 29 февраля. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин вышел из программы помощи НХЛ.

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