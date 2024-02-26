Быстров призвал бить палкой молодых российских футболистов

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил уровень молодых российских футболистов.

«У наc пропал двор! Чаc позанималиcь в академии, пошли на диван в приcтавку играть. Cимуляторов cейчаc еще наших cоздадут, так они вообще не будут на тренировку выходить: «Молодые люди, можете cегодня потренироватьcя?» – «Да не, нафиг! У наc cегодня FIFA, финал!»

Сначала надо хоть чуть попылить на поле. Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним... Причем они нормально оснащены технически. Значит, надо палкой бить! Применять все старые дедовские методы, которые приносили нам пользу», – заявил Быстров.

21 февраля экс-капитан сборной России Андрей Аршавин после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать российский футбольный симулятор.

По его мнению, подобная идея сможет помочь молодому поколению реализовать себя в виртуальных играх за клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Быстров отказался называть предателем футболиста «Зенита».