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Назаров о звездах НХЛ: доказывают, что слоган made in Russia самый элитный в мире

Тренер Назаров назвал Кучерова и Овечкина главными российскими звездами в НХЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Известный тренер Андрей Назаров назвал форварда «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главными российскими звездами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Никита – топовый форвард, в чем все мы в очередной раз убедились. Он и Александр Овечкин – две главные российские звезды в НХЛ, люди, продолжающие доказывать, что слоган made in Russia самый элитный в мире», — заявил специалист.

25 февраля по московскому времени Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Нью‑Джерси Девилз» (4:1). Теперь на его счету 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше НХЛ, кто преодолел отметку в 100 очков. Кучеров увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ, на счету которого 96 (34+62) очков в 59 играх.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Ранее Кучеров повторил рекорд Овечкина.

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