Экс-тренер сборной России сказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен побить рекорд канадца Уэйна Гретцки за два года. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Он долго-долго не забивал, но потом же все возвращается. Такие периоды бывают у спортсменов. Он играет, тренируется все время. Эта работа как раз ему и вернулась теми очками, которые он сейчас набирает. Думаю, что за два года он должен выполнить эту задачу (побить рекорд Гретцки). Все россияне хотят, чтобы самым лучшим бомбардиром был наш игрок, то есть Овечкин», – заявил специалист.

В ночь на 23 февраля Овечкин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (5:3).

Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей в текущем сезоне НХЛ. Он провел 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

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