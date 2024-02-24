Аршавин рассказал о тренерских амбициях

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в кулуарах турнира «Игры будущего» заявил, что в ближайшее время готовится получить тренерскую лицензию. Его слова приводит ТАСС.

Экс-футболист заявил, что пока не задумывался о старте полноценной тренерской карьеры.

«Пока рано подводить итоги обучения, было три-четыре сессии, сейчас будет плотный график. Планирую ли я в будущем тренировать? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию», — заявил Аршавин.

Экс-игрок «Зенита» ушел из футбола в 2018 году. После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре «Зенита».

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

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