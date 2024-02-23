Российская теннисистка призналась, что ей снятся кошмары из-за поражений

Российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что после неудачных матчей ей часто снятся кошмары, однако отметила, что связано это не только со спортом. Ее слова приводит ТАСС.

«Каждый человек иногда тревожно спит по ночам. Неудачные серии бывают у каждого спортсмена, главное, стараться в это непростое время оставаться позитивной и работать. Не всегда все идет так, как мы хотим. На данный момент — пытаюсь бороться и прикладываю все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень», — заявила Кудерметова.

20 февраля она уступила в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае румынской теннисистке Соране Кырсте в двух сетах с результатом 1:6, 4:6. Всего в 2024 году в рамках турниров Женской теннисной ассоциации Кудерметова сыграла девять матчей, из которых шесть проиграла.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова, набрав 2250 очков, занимает 19-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее россиянка обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дубае.