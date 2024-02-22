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Россиянка обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Россиянка Калинская победила Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) одержала волевую победу над представительницей США Кори Гауфф со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. В следующем раунде россиянка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек. Во втором полуфинале встретятся итальянка Ясмине Паолини и представительница Румынии Сорана Кырстя.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее Рублев сенсационно уступил 18-летнему теннисисту из второй сотни рейтинга.

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