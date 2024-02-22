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Экс шестая ракетка мира будет работать с Медведевым

Экс шестая ракетка мира Симон войдет в тренерский штаб Медведева

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Agn Foto/IPA Sport/Global Look Press

Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон в ближайшее время пополнит команду российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщает We love tennis.

Как сообщает источник, Симон и Медведев начнут сотрудничество на турнире в Индиан-Уэллсе. В дальнейшем он будет сопровождать российского теннисиста не менее 10 недель в году. Жиль Сервара при этом останется тренером Медведева, а у Симона будет роль консультанта.

В начале 2024 года Медведев снялся с турниров ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар). Следующим турниром для россиянина станет выступление на кортах Дубая. Турнир пройдет с 26 февраля по 2 марта.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Россиянин Андрей Рублев расположился на пятом месте (5105 очков).

Ранее сообщалось, что российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Дохе.

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