«Это не Хабиб»: президент UFC назвал величайшего бойца в истории

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отказался считать Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанного стиля (ММА) в истории. Об этом он заявил на YouTube-каналу Games With Names.

«Хабиб? Нет, величайший боец вcех времен – это Джон Джонc. Он до cих пор непобежденный. Хабиб тоже не терпел поражений, но я бы cказал, что хотел увидеть от Хабиба большего. Джон Джонc вcех побеждал в полутяжелом веcе, а теперь побеждает в тяжелом. Он заcтавил Cириля Гана выглядеть так, будто он ни разу в жизни не дралcя. Джонc – cамый величайший боец», — заявил президент UFC.

В марте 2023 года Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, досрочно победив француза Сирила Гана. В настоящий момент Джонс восстанавливается после травмы, которую получил во время спарринга на тренировке.

До этого Джонс выступал в полутяжелом дивизионе UFC, став его чемпионом. Он 11 раз защитил титул, проведя в UFС 13 лет без поражений. Всего в его активе 27 побед при одном поражении, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Единственное поражение американец потерпел дисквалификацией в 2009 году в бою с соотечественником Мэттом Хэмиллом за запрещенные удары локтем.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее боец UFC заявил, что заплакал из-за цен на квартиры в Саранске.