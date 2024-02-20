Экс-игрок сборной России считает, что Хвича мог бы усилить «Барселону»

Бывший форвард «Болонии» и «Фоджи» Игорь Колыванов отреагировал на слухи о том, что «Барселона» интересуется бывшим игроком «Рубина» Хвичей Кварацхелией. Его слова передает ODDS.

Его сватали с командами и в том году, но он остается игроком «Наполи». Он бы мог усилить «Барселону», у него есть потенциал. Все-таки «Наполи» более мужская команда, «Барса» же более игровая: мяч держать, атаковать и прессинговать. Хвича — хороший футболист, но нужно время проявить себя более ярко. В итальянском чемпионате непросто играть. Так что матч между этими командами должен получиться интересным», — сказал Колыванов.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 22 матча (6+4).

Ранее Хави высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону».