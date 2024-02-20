Чемпион Евро: хочу выйти из образа бандита

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» рассказал, какого персонажа мечтает сыграть.

В данный момент 212-сантиметровому бывшему баскетболисту предлагают в основном роли телохранителей и преступников.

«Все актеры — заложники своей фактуры. Роли предлагают однотипные, и, конечно, мне хотелось бы попробовать драму, русские сказки; выйти из образа охранника и бандита.

Роль мечты у меня есть: я хочу сыграть в качественном добродушном детском кино — не голливудском, а нашем. Пусть это будет Добрыня, пусть будет Колобок… Хотелось бы сейчас посмотреть такое кино, которое я видел в своем детстве, а я 1975 года рождения», — сказал Свиридов.

Также актер подчеркнул, что у него есть амбиции, чтобы по-новому раскрыться в кинематографе.

«Хочется показать, что человек при всей своей физической мощи может быть слабым», — отметил Свиридов.

Ныне известный актер до 25 лет профессионально играл в баскетбол. На клубном уровне он представлял команду американского университета The George Washington University. На уровне сборных он стал чемпионом Европы среди молодежных команд в 1994 году.

Ранее чемпион Евро заявил, что его 18 лет путают с охранником Геной из «Универа».