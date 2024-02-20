Вагнер Лав признался в даче взяток гаишникам в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, как нарушал закон в России.

«Давал ли я взятки гаишникам? Такое случалось несколько раз в России. Я вел машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу, но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше. В любой момент меня могли найти. Но если я был дома, что они могли сделать? Только ждать, когда я отправлялся в какой-нибудь ночной клуб», — сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Атлетико Гоияниенсе».

В активе 39-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее экс-игрок сборной Бразилии назвал Дзюбу великим.