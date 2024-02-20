Вратарь Нигматуллин объяснил, почему развелся с женой

Бывший голкипер московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью Sports.ru заявил, что развелся с женой после более чем 25 лет совместной жизни не из-за измены.

По его словам, на решение разойтись повлияли другие факторы.

«Я хотел уважения, прямо пропорционального участию в жизни семьи. Последние 20 лет занимался самопожертвованием, взяв на себя ответственность за семью, и продолжаю это делать. Связан ли развод с изменой? Нет», — заявил Нигматуллин.

О том, что Руслан Нигматуллин и его супруга Елена приняли решение о разводе, стало известно в декабре 2023 года. Пара официально вступила в отношения в 1998 году.

Помимо российских команд, Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что с ним перестали общаться дети.