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Вратарь Нигматуллин заявил, что с ним перестали общаться дети

Экс-вратарь Нигматуллин: младший сын пишет, только когда ему нужны деньги

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ruslan_nigmatullin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший голкипер московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью Sports.ru заявил, что после развода с женой с ним перестали общаться сыновья.

По его словам, его отношение к произошедшему — философское.

«В какой-то момент потерял с ними связь, доверительные отношения у них больше сложились с матерью. На протяжении двух лет они были свидетелями того, что происходит, развод не стал для них новостью. Младший пишет, только когда ему нужны деньги. Мне горько и печально, но стараюсь абстрагироваться», — заявил Нигматуллин.

Помимо российских команд, Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее стало известно, кто может временно возглавить «Баварию».

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