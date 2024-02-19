Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Футболист «Баварии» чуть не подрался с тренером после поражения в Бундеслиге

Игрок «Баварии» Киммих чуть не подрался с помощником Тухеля после поражения

close
100%
Global Look Press

У футболиста мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха произошел конфликт с ассистентом главного тренера команды Томаса Тухеля Жолтом Левом после поражения от «Бохума» в матче чемпионата Германии. Об этом сообщает в соцсетях журналист Патрик Штрассер.

После финального свистка Киммих, замененный на 63-й минуте матча, чуть не подрался с Жолтом Левом, вступив с ним в спор на повышенных тонах.

Встреча прошла 18 февраля и завершилась победой «Бохума» со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн.

С 77-й минуты мюнхенский клуб играл вдесятером из-за удаления защитника Деотшанкюля Юпамекано.

Это третье подряд поражение «Баварии». Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений.

Ранее исторический гол Кокорина помог «Арису» победить в чемпионате Кипра.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами