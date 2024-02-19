Футболист «Баварии» чуть не подрался с тренером после поражения в Бундеслиге

У футболиста мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха произошел конфликт с ассистентом главного тренера команды Томаса Тухеля Жолтом Левом после поражения от «Бохума» в матче чемпионата Германии. Об этом сообщает в соцсетях журналист Патрик Штрассер.

После финального свистка Киммих, замененный на 63-й минуте матча, чуть не подрался с Жолтом Левом, вступив с ним в спор на повышенных тонах.

Встреча прошла 18 февраля и завершилась победой «Бохума» со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер (с пенальти). У «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала и Гарри Кейн.

С 77-й минуты мюнхенский клуб играл вдесятером из-за удаления защитника Деотшанкюля Юпамекано.

Это третье подряд поражение «Баварии». Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений.

Ранее исторический гол Кокорина помог «Арису» победить в чемпионате Кипра.