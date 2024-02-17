Стало известно, во сколько Мбаппе обойдется «Реалу»

Мадридский «Реал» будет вынужден потратить рекордную сумму, если захочет подписать нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в статусе свободного агента.

По информации As, «сливочным» придется раскошелиться на €500 млн — в эту сумму входят зарплата 25-летнего форварда на пять лет и подписной бонус. Издание отмечает, что указанная сумма не является неподъемной для «Реала», так как по итогам прошлого года клубу удалось серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге тогда громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ». В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах Лиги 1, в которых сумел 20 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать пять голевых передач.

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