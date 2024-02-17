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Фигурист Семененко побил рекорд России

Фигурист Семененко побил рекорд России по сумме баллов за две программы

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Евгений Семененко стал победителем Спартакиады сильнейших спортсменов 2024 года.

По итогам короткой и произвольной программы Семененко набрал 304,4 балла — Sports.ru сообщает, что данный результат является рекордным в российской истории. До этого лучшим результатом являлся показатель Петра Гуменника на Гран-при Самары (300,66 балла).

По итогам Спартакиады второе место занял Марк Кондратюк, третье — Владислав Дикиджи.

Евгений Семененко выиграл золотые медали на чемпионате страны в декабре 2023 года с результатом 294,75 балла, серебро завоевал Владислав Дикиджи (293,74), а бронзу — Петр Гуменник (292,42). При этом на десятом месте оказался один из сильнейших фигуристов последних лет Марк Кондратюк. Также на пьедестал не попали более возрастные и опытные спортсмены — Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

Ранее вице-чемпион Европы Евгений Самарин прокомментировал решение завершить карьеру.

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