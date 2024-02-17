Финский журналист жестко раскритиковал НХЛ за интервью российских хоккеистов

Финский журналист Антти Веннстрем возмутился статьей The Athletic, в которой российские хоккеисты, в частности Кирилл Капризов и Евгений Малкин, выражали сожаление недопуском сборной России до международных турниров.

«The Athletic показывает многоуровневую журналистику, очень качественную, но эта статья — как будто со дна ведра с грязью.

Является ли это соломинкой, которую влиятельные лица НХЛ подбрасывают международному хоккейному сообществу, чтобы постепенно вновь принять российских игроков на хоккейных турнирах? Или это просто ленивое обеление хоккеистов?», — написал Веннстрем.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее американский хоккеист заявил, что отстранение сборной России не имеет никакого смысла.