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Овечкин о сборной России на Олимпиаде-2026: мне еще надо будет туда попасть

Овечкин заявил, что пока рано говорить об участии игроков НХЛ в Олимпиаде

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможности сборной России поехать на Олимпийские игры — 2026.

«Дай бог! Но туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще хоккеистам НХЛ. В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду.

Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов», — заявил хоккеист.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее объявил, что хоккеисты сильнейшей лиги мира официально примут участие в двух ближайших олимпийских хоккейных турнирах – в 2026 и 2030 годах.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

13 февраля президент IIHF Люк Тардиф сообщил, Россия еще не потеряла шансы сыграть на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее Овечкин рассказал, что легенда «МЮ» приходил к нему на день рождения.

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Хоккей. Сборная России
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