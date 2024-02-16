Экс-чемпион UFC: Россия изменилась к лучшему

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Россия изменилась в лучшую сторону за последнее время.

По его словам, первые впечатления о России, которую он посетил в 2006 году, были скорее депрессивными.

«Когда я приезжал совсем молодым, то не чувствовал удовольствия. Когда я впервые приехал в Москву, то почувствовал ту самую депрессивность. Но это было в 2006 году. Когда я приехал в 2018 году, город капитально изменился. Он стал лучше. А когда я первый раз был здесь, то все было мрачным, серым. Но потом все поменялось», — заявил Сехудо.

Сехудо провел в ММА 20 поединков, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В вольной борьбе Сехудо стал чемпионом летних Олимпийских игр 2008 года. Также он является призером розыгрыша Кубка мира, трехкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр.

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