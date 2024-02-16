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Павлюченко сравнил двух российских футболистов «Спартака»

Экс-футболист Павлюченко заявил, что Зиньковский выглядит ярче, чем Игнатов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии Legalbet сравнил двух полузащитников красно-белых Антона Зиньковского и Михаила Игнатова.

«Зиньковский выглядит в атаке намного ярче, чем Игнатов. Зиньковский играет большую роль в «Спартаке». Игнатов пока сыроват, чтобы его называть лидером атак. В будущем у него хорошие перспективы. Через годика два он станет очень сильным игроком. Этому парню надо время, потому что все качества, чтобы стать лидером, у него есть.

Игнатов — перспективный, одаренный, у него светлое будущее. На данном этапе он пока не дотягивает. Да и пока у «Спартака» есть Промес, Соболев — сложновато», — заявил Павлюченко.

В текущем сезоне Михаил Игнатов провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. На счету Антона Зиньковского 24 игры, три гола и одна передача.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Ранее тренеру «Спартака» предложили поработать проводником или грузчиком.

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