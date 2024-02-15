Президент IIHF ответил на обращение российских хоккеистов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на обращение хоккеистов молодежной сборной России, указавших на двойные стандарты в отношении россиян и израильских спортсменов, а также призвавших вернуть российской команде право выступить на молодежном чемпионате мира – 2025. В комментарии «Матч ТВ» Тардиф напомнил, что между Россией и IIHF есть противоречия, которые необходимо решать.

«Все опять упирается в безопасность, и какие то моменты находятся за пределами возможностей IIHF. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как-то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной. Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — заявил Тардиф.

В письме в адрес IIHF российские игроки напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

Ранее экс-президент РФС предсказал реакцию IIHF на обращение российских хоккеистов.