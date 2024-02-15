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В Парагвае раскрыли детали переговоров по матчу с Россией

Генсек Федерации футбола Парагвая Канонникофф: у нас хорошие отношения с РФС

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф раскрыл подробности об организации товарищеского матча со сборной России. В интервью Sport24 он сообщил, что предложение поступило от Российского футбольного союза (РФС), и соглашение было быстро достигнуто.

«Нет, не было никаких проблем. Еще в декабре российская сторона предложила нам провести товарищеский матч, и мы сразу согласились. Все прошло очень дружелюбно. На самом деле, за многие годы у нас сложились хорошие отношения с РФС», — заявил функционер.

Он также отметил, что имеет личные связи с Россией, которую его предки покинули после Октябрьской революции.

«Лично скажу про себя: у меня есть тесные связи с Россией, мои прадеды русские. Моя фамилия берет начало в городе Гороховец. Примерно в 1918 году мой прадед служил в военно-морском флоте Российской империи, но после революции он и вся моя семья покинула страну, а в 1925 году поселилась в Парагвае. Поэтому договориться нашим федерациям об организации товарищеского матча было не сложно, ха-ха!» — заключил Канонникофф.

Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем 21 и 25 марта соответственно. Оба матча пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее Семин похвалил РФС за выбор соперников для сборной.

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