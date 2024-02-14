Экс-тренер «Анжи»: Россия вряд ли выдаст Промеса

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев в интервью Metaratings заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вряд ли будет экстрадирован в Нидерланды по делу о контрабанде наркотиков.

По его мнению, Россия продолжает СВО против всей Европы.

«Я не думаю, что Россия, находясь в текущей ситуации, вышлет из страны Квинси Промеса. Россия ведет СВО фактически, в том числе против Голландии. Там вся Европа. Голландцы вместе с ними. Не думаю, что наше правительство выдаст Квинси», — заявил Гаджиев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее Дмитрий Губерниев выразил надежду, что Квинси Промесу не сделают российское гражданство.