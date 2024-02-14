Промеса приговорили к шести годам тюрьмы

Суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Об этом сообщает журналист Уэсли Мейер в соцсети Х.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

По информации прокуратуры, Уортел и Промес входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, футболист являлся одним из лидеров группировки. Прокуратурой были представлены записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тыс. в торговлю наркотиками и организации доставки запрещенных веществ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне форвард сыграл в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Промеса обязали выплатить компенсацию двоюродному брату.