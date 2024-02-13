Экс-игрок сборной России объяснил, почему действующего чемпиона КХЛ «лихорадит»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался об игре московского ЦСКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Команду лихорадит на протяжении всего сезона. Причиной такой нестабильности, во-первых, является вратарская позиция. В целом ЦСКА играет неплохо, где-то что-то не получается, порой не везет команде. Плюс на протяжении всего сезона армейцев преследовали травмы.

Но ЦСКА все равно один из фаворитов в плей-офф, все-таки игры на выбывание — совершенно другое, это не просто регулярный чемпионат», — сказал Терещенко.

До победы над «Витязем» 11 февраля московская команда не могла выиграть в четырех матчах подряд. ЦСКА, набрав 68 очков, занимает седьмое место в Западной конференции. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее «Салават Юлаев» разгромил «Авангард» в матче с девятью заброшенными шайбами.