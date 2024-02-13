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Россиянин стал второй звездой недели в НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский назван второй звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

В двух играх регулярного чемпионата Бобровский отразил 56 из 58 бросков, одержал две победы в двух матчах при 96,6% отраженных бросков. В матче с «Колорадо Эвеланш» (4:0) он оформил третий шатаут в нынешнем сезоне. В начале февраля 35-летний голкипер принимал участие во втором в карьере Матче звезд НХЛ.

Первой звездой недели выбрали шведского голкипера «Калгари Флэймз» Якуба Маркстрема. На его счету три подряд выигранных матча, в которых он в среднем пропускал две шайбы и отражал 93,9% бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки, отметившийся двумя голами и четырьмя результативными передачами в трех матчах.

Ранее Международная федерация хоккея продлила отстранение России.

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