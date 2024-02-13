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Россиянин попал на обложку главной спортивной газеты Франции

Полузащитник «Монако» Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe

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L'Equipe

Российский футболист «Монако» Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L'Equipe.

11 февраля полузащитник записал на свой счет гол в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:2). На фотографии 27-летний россиянин забивает мяч в ворота польского вратаря «Ниццы» Марцина Булки.

В составе «Монако» также отличился Денис Закария, который оформил дубль. За «Ниццу» забили Гаэтан Лаборде, который реализовал пенальти, и Эванн Гессан. С 54-й минуты «Ницца» играла в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Данте Бонфин.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 19 матчей, забив шесть мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» после этой победы расположился на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 38 очков. «Ницца» имеет на балл больше и идет второй.

Ранее Головин отреагировал на свой победный гол в матче «Монако».

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