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Клуб КХЛ расторг контракт с игроком, пришедшим на матч в футболке «Я Русский»

«Сибирь» расторгла контракт с лишившим команду четырех очков Гордеевым

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ХК Сибирь (Новосибирская область)/VK

Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с защитником Федором Гордеевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По официальной информации, клуб и хоккеист завершили сотрудничество по инициативе игрока.

В январе «Сибирь» получила четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров. В настоящий момент клубы могут иметь в заявке трех иностранцев. Четвертым легионером «Сибири» стал защитник Федор Гордеев, который на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России. Позже Федерацией хоккея России ему было присвоено российское спортивное гражданство.

«Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона», — сказано в заявлении КХЛ.

2 февраля на матч регулярного чемпионата против хабаровского «Амура» Гордеев пришел в футболке с надписью «Я Русский».

После 63 матчей, «Сибирь», набрав 60 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 15 февраля подопечные Сергея Кривокрасова сыграют с «Нефтехимиком».

Ранее игравший в Северной Америке 9 лет российский хоккеист заявил, что не вернется туда жить.

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