Джикия дал обещание болельщикам «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что в оставшейся части сезона будет играть с большой мотивацией. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Могу сказать одно. За последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». И я докажу это на поле», — сказал Джикия.

Джикия в своем недавнем интервью подтвердил, что не выходит на поле из-за неигровых причин. Также он рассказал о недопониманиях с тренером Гильермо Абаскалем.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ранее «Реал» из-за забастовки не смог долететь до Лейпцига на матч Лиги чемпионов.