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Вратарь ЦСКА перешел в зарубежный клуб

Голкипер ЦСКА Сарраф перешел в узбекский «Андижан»

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ПФК ЦСКА

Узбекистанский «Андижан» в своих социальных сетях объявил о подписании вратаря Максима Саррафа у молодежной команды московского ЦСКА.

«Андижан» продолжает селекционную работу. На этот раз «орлы» пополняют свои ряды вратарем с блестящим будущим. Команда усилилась Максимом Саррафом, который играл за молодежную команду ЦСКА и выступает за сборную Сирии. Максим, добро пожаловать в семью «Андижана», — сказано в сообщении.

18-летний голкипер родился в Москве и с 2020 года выступал за ЦСКА в юношеской футбольной лиге. Отец Максима Филипп — сириец: в 1982-м приехал из Алеппо учиться в Московский государственный строительный университет — и остался в России. Вратарь имеет российское и сирийское гражданство.

В 2022 году Сарраф дебютировал в молодежной сборной Сирии, сыграв 18 декабря в игре против Иордании. В 2023 году впервые получил вызов в национальную сборную Сирии. Затем вратарь попал в заявку национальной команды на Кубок Азии, который завершился в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Глушаков не продолжит карьеру в «Ростове».

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