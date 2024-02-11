Названо условие, при котором Семака могут уволить из «Зенита»

Бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов рассказал, при каком условии петербургский «Зенит» может уволить главного тренера команды Сергея Семака, а также предположил, кто из специалистов может сменить его на этом посту. Его слова приводит Legalbet.

«Если «Зенит» не выполнит задачу, не станет чемпионом, то Семаку будет тяжело. Думаю, его в этом случае уволят. Какой тренер может сменить Семака? Сейчас сложно рассуждать на полгода вперед. Может быть, тот же [Марко] Николич! Но явно не [Станислав] Черчесов. Хотя, не знаю, какие у него агенты», — сказал Попов.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе петербургского клуба. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 баллов. Подопечные Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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