Федун оценил многомилионное приобретение «Спартака»

Бывший президент и владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что новичку красно-белых Манфреду Угальде будет непросто справиться с московскими соблазнами. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. И не легко неустоявшейся психике получить оклад, если не ошибаюсь, который в 7-8 раз больше, чем предыдущий. Все зависит о того, насколько Угальде будет устойчив к деньгам и московским соблазнам. Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешний реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения», — сказал Федун.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова». В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

Ранее была названа главная проблема Угальде в «Спартаке».