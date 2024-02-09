Игру второй ракетки мира из Белоруссии назвали «агрессивной»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» ответила на вопрос, повезло ли победительнице Australian Open — 2024 Арине Соболенко в том, что Елена Рыбакина и Ига Свентек неожиданно вылетели на ранних стадиях турнира и у нее не осталось серьезных соперниц.

«В какой-то степени повезло, но у Арины не самая легкая сетка была в любом случае. К тому же она действительно была одной из фавориток всего турнира. Рыбакина и Свентек находились в другой части сетки, но они точно были Арине по силам — особенно Свентек. Сейчас теннис Соболенко мне нравится намного больше.

Она агрессивно играет, хорошо двигается, здорово подает, психологически стала уравновешеннее, набралась теннисной мудрости. Ощущается, что она чувствует себя лидером женского тенниса», — сказала Пивоварова.

Соболенко, которая является второй ракеткой мира, выиграла Australian Open второй раз подряд. В финале белорусская теннисистка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

Соболенко призналась, что «все напились» после ее первой победы на Australian Open.

Ранее Соболенко предсказали множество побитых рекордов.